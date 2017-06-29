У Кропивницькому через «Петю» припинила вихід обласна газета

Газета «Кіровоградська правда» вимушена призупинити вихід газети внаслідок кібератаки, заявила директор Олена Данилишин сьогодні, 29 червня.
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Про це йдеться на сайті «КП».
«На жаль, ситуація склалася таким чином, що ми не можемо забезпечити належну підготовку і вихід чергового номера газети. На сьогоднішній день вірус пошкодив уже три комп’ютери, відновлення яких потребує часу. Поки редакція працюватиме в онлайні, хоча і в цьому є ризик інфікувати ще «здорові» комп’ютери», – зазначила вона.
При цьому Данилишин уточнила, що два комп’ютери вірус пошкодив у перші години кібератаки у вівторок, 27 червня.
«Ще один комп’ютер редакція втратила сьогодні», – додала директор.
«Щиро сподіваюся, що читачі поставляться з розумінням до ситуації. Усі наші зусилля зараз спрямовані на відновлення повноцінної роботи редакції. Маємо надію, що до понеділка зможемо подолати наслідки збою», – підсумувала Данилишин.
Вірус #Petya, згідно з офіційними даними компанії «Майкрософт», уразив щонайменше 12 тисяч комп’ютерів по всій Україні.