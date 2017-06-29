У Кропивницькому через «Петю» припинила вихід обласна газета

Газета «Кіровоградська правда» вимушена призупинити вихід газети внаслідок кібератаки, заявила директор Олена Данилишин сьогодні, 29 червня.

Про це йдеться на сайті «КП».

«На жаль, ситуація склалася таким чином, що ми не можемо забезпечити належну підготовку і вихід чергового номера газети. На сьогоднішній день вірус пошкодив уже три комп’ютери, відновлення яких потребує часу. Поки редакція працюватиме в онлайні, хоча і в цьому є ризик інфікувати ще «здорові» комп’ютери», – зазначила вона.

При цьому Данилишин уточнила, що два комп’ютери вірус пошкодив у перші години кібератаки у вівторок, 27 червня.

«Ще один комп’ютер редакція втратила сьогодні», – додала директор.

«Щиро сподіваюся, що читачі поставляться з розумінням до ситуації. Усі наші зусилля зараз спрямовані на відновлення повноцінної роботи редакції. Маємо надію, що до понеділка зможемо подолати наслідки збою», – підсумувала Данилишин.

Вірус #Petya, згідно з офіційними даними компанії «Майкрософт», уразив щонайменше 12 тисяч комп’ютерів по всій Україні.