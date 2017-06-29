У Кропивницький завезли інфекцію з Одещини

28 червня у Кропивницькому зареєстрували випадок кору – хвороба потрапила сюди з Одеської області.

Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».

У Кіровоградській області це вже третій випадок кору в 2017 році.

Кір – вірусне захворювання, що може викликати серйозні ускладнення здоров’я, зокрема часті виникнення пневмоній й ураження центральної нервової системи з розвитком енцефаліту.

Збудник захворювання – вірус. Єдиний механізм передачі кору – краплинний. В повітря вірус потрапляє з дрібними крапельками слизу під час кашлю, чхання та розмови.

Єдиним шляхом профілактики кору та запобіганню ускладнень від нього залишається проведення профілактичних щеплень, внаслідок чого виробляється імунітет до хвороби. Планова активна імунізація проводиться всім дітям, котрі не хворіли на кір, по досягненні одного року. Введення другої дози вакцини за віком передбачено в шість років, згідно з Календарем профілактичних щеплень.

У Кіровоградській області, в т. ч. і в Кропивницькому, в наявності достатня кількість вакцини для профілактики кору (вакцина ПРІОРІКС, виробник «Бельгія»).

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, в країні – спалах кору, зареєстровано понад 700 випадків. Найвищі рівні захворювання – в Іванофранківській області (близько 400) та Одеській (до 300 випадків).