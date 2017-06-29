У рейдерський конфлікт під Кропивницьким втрутився Саакашвілі (ФОТО)

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі відвідав Бережинку Кіровоградського району вчора, 28 червня.

Про це «УЦ» повідомила голова Знам’янської міської організації політичної партії «Воля» (партії «Рух нових сил» та «Воля» об’єдналися 19 квітня 2017 року. – Ред.) Наталія Тишкевич.

Політик зустрівся з жителями села та вислухав їхню розповідь про конфлікт довкола ТОВ «Нива-2010».

«Сьогодні у Бережинку направлені юристи Руху для допомоги селянам. Завтра очікуємо Саакашвілі на мітингу в Кропивницькому», – сказала також Наталія Тишкевич.

Нагадаємо, довкола ТОВ «Нива-2010» виник конфлікт: його керівник Микола Трибіненко заявив, що фірма з Дніпра намагається здійснити рейдерське захоплення підприємства.

Демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра. Їх затримала поліція.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що поліція діяла незаконно.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці не перевищили свої повноваження. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.