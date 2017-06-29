Звинувачуваний у рейдерскому захопленні церкви в Олександрії бізнесмен готовий віддати її громаді. За певних умов

Бізнесмен Анатолій Поляцький, якого звинувачували у застосуванні «рейдерської схеми» щодо храму Різдва Христового, який він побудував як спонсор у мікрорайоні Перемога, готовий віддати церкву.

Про це він заявив у коментарі «Моїй Олександрії».

«Ми не пропонували ніяких умов, вони повинні самі вирішити, в чому знайти компроміс з нами. Я хочу, щоб церква жила, щоб там були діти. Ну що сьогодні дає отець Валерій? Немає недільної школи, немає того, немає іншого. Наше завдання – забрати дітей від наркоманії, пива, з вулиці. Це головне», – зазначив Поляцький.

На запитання журналіста «Якщо це буде забезпечено з боку Боголєпа, ви згодні передати церкву назад?» бізнесмен відповів: «Звичайно, згодні передати все».

Анатолій Поляцький був спонсором будівництва храму. Церква відноситься до Олександрійської єпархії Московського патріархату. Півроку тому підприємець виграв суд, за яким храм перейшов у його власність, після чого подарував церкву своєму сину Роману.

Нинішній настоятель храму отець Валерій Римар назвав ситуацію «рейдерською схемою».

Анатолію Поляцькому присвоїли звання Почесного громадянина Олександрії в 2017 році, на вручення якого він не приїхав. Він – засновник підприємства «Катеринославські меблеві майстерні».