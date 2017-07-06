Банк вимагає арештувати рахунки «Кіровоградобленерго»

ПАТ «ВТБ Банк» хоче стягнути з ПАТ «Кіровоградобленерго» 52 810 000 доларів США за договором поруки, енергетична ж компанія вимагає визнати внесення змін до цього договору недійсними.

Про це свідчать рішення кількох судів, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент «УЦ».

«ВТБ Банк» звернувся з позовом про стягнення заборгованості до Господарського суду Кіровоградської області. Заявник також просить арештувати рахунки «Кіровоградобленерго».

Суд не задовольнив позов. Тоді юристи фінустанови подали скаргу до Дніпропетровського апеляційного суду. Там теж відмовили, «оскільки в силу ч. 1 ст. 79 ГПК України суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. Третя особа (ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія») звернулася до господарського суду Києва з позовною заявою до ПАТ «ВТБ Банк» про визнання договору укладеним, і у випадку задоволення цього позову строк виконання зобов’язань за кредитним договором буде до 01.02.2022, що суттєво змінить обставини цієї справи».

Водночас Господарський суд Києва призначив на 24 липня 2017 року розгляд справи за позовом «Кіровоградобленерго» до «ВТБ Банку» «про визнання недійсним договору №13 від 10.10.2016 про внесення змін до договору поруки №60ВД/П-01 від 26.11.2009».

Нагадаємо, Олександр Бабаков потрапив до санкційного списку США.

Депутат Держдуми Росії Олександр Бабаков – власник групи компаній VS Energy, готелів «Прем’єр Палас» у Києві й «Ореанда» в Ялті. Він є мажоритарним акціонером кількох українських енергетичних підприємств, у тому числі – «Кіровоградобленерго».

«Українська інноваційно-фінансова компанія» керує українськими активами Бабакова.

«ВТБ Банк» входить до міжнародної фінансової групи ВТБ, 99,97% банку належать ВАТ «Банк ВТБ» (Росія).