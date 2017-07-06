На Кіровоградщині банда обікрала мобільних операторів майже на півмільйона

Слідство щодо організованої злочинної групи крадіїв, які обвинувачуються у скоєнні низки тяжких корисливих злочинів, збитки по яких сягають 450 тис. грн., завершили за процесуального керівництва прокуратури.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Діяла злочинна група у складі трьох осіб на чолі з раніше судимим 37-річним мешканцем Олександрівського району. З грудня 2016-го по січень 2017 року обвинуваченні скоїли шість епізодів крадіжок технологічного обладнання з приміщень базових станції мобільного зв’язку та іншого майна вартістю понад 450 тис. грн.

За результатами обшуків у фігурантів справи вилучили знаряддя вчинення злочинів та частину викраденого майна. Крім того, їхня вина підтверджується показами свідків та висновками експертиз.

За клопотанням процесуального прокурора майно членів угрупування арештували.

Обвинувальний акт проти трьох підозрюваних скерували на розгляд суду за чч. 2, 3, 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, організованою групою, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час судового слідства їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.