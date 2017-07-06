Перед мерією Кропивницького ярмаркуватимуть

У п’ятницю, 7 липня, ярмарок сільськогосподарської продукції запрошує кропивничан і гостей обласного центру придбати товари за цінами виробника.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Торгівля розпочнеться на площі перед міською радою о 8.00 і триватиме до 16:00. На ярмарку в широкому асортименті будуть представлені ковбасні, хлібобулочні, кондитерські вироби, крупи, сири, овочі, фрукти та різноманітна рибна продукція.

Шанувальникам сувенірної продукції буде представлений великий вибір кераміки, посуду, виробів із лози, декоративних квітів та багато іншого.