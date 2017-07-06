В Олександрії вдвічі зросла квартплата

Сьогодні, 6 липня, Олександрійський виконком збільшив тариф на послуги з утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій для комунального підприємства «Житлогосп» з 1,57 до 3,0483 грн. за 1 кв. м.

Рішення прийняли одноголосно, передає «Моя Олександрія».

Рішення ухвалили у зв’язку з ростом зарплати з 1450 до 3200 грн., зростанням вартості електроенергії з 1,29 до 1,68 грн. і паливно-мастильних матеріалів.

Тариф підвищили по кожному будинку по-різному. Середній розмір тарифу становить 3,0483 грн. за 1 кв. м.

Зараз середня ціна за обслуговування 1 кв. м становить 1,57 грн.

Рішення набере чинності через 30 днів після офіційної публікації.

Нагадаємо, квартплата у Кропивницькому теж зросла майже вдвічі. Депутати не змогли на засіданні сесії скасувати це рішення виконкому.