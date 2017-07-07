У Кропивницькому проведуть конкурс велетнів

На Покровському ярмаку, який традиційно відбувається в обласному центрі у рамках міжнародної агропромислової виставки AgroExpo та збирає відвідувачів з усіх куточків України, пройде конкурс «Гарбуз-велетень».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі AgroExpo.

До участі у конкурсі запрошують усіх, хто виростив на своєму городі гарбуз великого розміру. Той, чий овоч важитиме найбільше, отримає супер-приз.

Торік у конкурсі взяли участь жителі з усіх куточків Кіровоградської області. Переможець – гарбуз вагою 63 кг. Велетня виростив житель Олександрівського району Сергій Куценко, який отримав 32-дюймовий телевізор.

Нагадаємо, що у 2017 році міжнародна агропромислова виставка AgroExpo проходитиме з 20 по 23 вересня.

Український силач Василь Вірастюк модеруватиме встановлення на виставці світового рекорду.