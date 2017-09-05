Темное пятно на «Черном снегу»

Вероятно, самым неожиданным и скандальным спектаклем всего фестиваля «Кропивницкий» стала постановка столичного PostPlayТеатра под названием «Черный снег». Это спектакль о войне, о пострадавших в войнах городах. На сцене – всего одна актриса, но очень большую роль играют видеоряд и особенно звуковое сопровождение (о нем будет особо).

PostPlayТеатр – театр авангардный, не такой, как все. Режиссер Дэн Гуменный называет его физическим театром, в котором главным инструментом является тело, и смыслы передаются с помощью движения (и отсутствия движения тоже).

Спектакль состоит из четырех частей, каждая посвящена одному из четырех городов – Нагасаки, Сараево, Донецк, Алеппо. Объяснять, что происходило или происходит в данное время в этих городах, думается, не надо.

Итак, Нагасаки. На заднем плане видеоряд – атомный гриб медленно разрастается, актриса как бы частью этого является, медленно и странно двигаясь. Тревожные звуки регулярно дополняются… Вы слышали, как на концертах иногда визжат колонки, когда происходит короткое замыкание? Вот такой звук раз двенадцать вкрапляется в тело спектакля. Кропивницкий зритель оказался не готов к такому режиссерскому ходу, который, вероятно, призван продемонстрировать ощущения жителей японского города после сброса атомной бомбы. Многие затыкали уши, по рядам пошел ропот. И уже с первых минут зрители, не вынеся скребущих по нервам звуков, стали активно покидать малый зал театра имени Кропивницкого. При этом перекрывая видео из проектора, отображая на заднике сцены силуэты своих тел. Мизансцены, посвященные Сараево и Донецку, с акустической точки зрения, были намного комфортнее. Однако язык постановки многим все равно был непонятен, что и обсуждалось некоторыми. И в итоге исполнительница главной и единственной роли не выдержала и впала в истерику.

Накричала на зрителей, включая неприличную лексику, требовала закрыть рты, а не то… Многие, кстати, подумали, что так и надо, это задумка такая творческая. Но, насколько удалось понять из материалов, найденных в Интернете и посвященных спектаклю, не было такой задумки. Сорвалась актриса. Потом ей пришлось пару минут настраиваться заново, чтобы доиграть спектакль. Доиграв, она стремглав выбежала вон.

Что это было, долго обсуждалось присутствовавшими зрителями. Особо ярый диспут разгорелся между студентами-искусствоведами из Киева и Харькова, которые приехали посмотреть все спектакли фестиваля.

Похоже на то, что наш зритель не прошел испытания современным абстрактным искусством. То ли не дорос, то ли в городе – колыбели классического украинского театра – все сплошь ценители классических постановок. Ну а PostPlayТеатр, похоже, отбыл с не самым лучшим мнением о зрителе из города театра корифеев.