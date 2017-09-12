Двох десантників у Канатовому застрелив постовий – ЗМІ

Військового, який застрелив двох десантників у Канатовому, затримала військова прокуратура.

Нині вирішується питання обрання запобіжного заходу, пише «КП».

Трагедія сталася 10 вересня близько 22:30.

«Військовослужбовець військової частини А1126 1981 року народження на території пункту тимчасової дислокації підрозділу поблизу Кропивницького здійснив дві черги пострілів із близької відстані, поранивши двох військовослужбовців цієї ж військової частини, – повідомив «КП» військовий прокурор Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону, капітан юстиції Микола Василенко. – Наразі тривають першочергові слідчі дії. Особу, яка застрелила військовослужбовців, затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

За непідтвердженою інформацією, загиблі десантники вирішили перевірити, як працює постова служба.

Нагадаємо, 10 вересня, на Кіровоградщині трагічно загинули два військовослужбовці військової служби за контрактом 25 окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.