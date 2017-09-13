Діти з усієї України пройдуть «стежками Чорного Ворона»

21 вересня у Розумівці Олександрівського району відкриється Всеукраїнський табір «Розумівка – Холодний Яр. Повстанські стежки Чорного ворона».

Чорний Ворон (Микола Скляр) – військовий діяч часів УНР, повстанський отаман (1919 – 1920), командир кавалерійського полку, другий помічник командувача Кримського корпусу Повстанської армії Нестора Махна, командир ударно-розвідувального загону Степової дивізії Костя Блакитного (серпень – жовтень 1920 року). Загинув під Розумівкою в бою з будьонівцями.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

У таборі, організаторами якого стали Міністерство молоді та спорту, управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, а також Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, візьмуть участь 80 молодих людей з усіх областей України.

Проводитимуться різноманітні заходи просвітницького характеру, заняття із медицини, самозахисту, спортивного орієнтування, виживання, майстер-класи від учасників АТО, відвідування музею «Холодного Яру», Свято-Хрестовоздвиженської церкви, перегляди фільмів «Червоний» та «Холодний Яр» тощо.

Під час засідання організаційного комітету його учасники обговорили проблемні організаційні питання. Перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко закликав представників структурних підрозділів ОДА, територіальних підрозділів міністерств та відомств України в області, а також представників громадськості, які беруть участь у заходах табору, провести всі передбачені програмою заходи на високому організаційному рівні.