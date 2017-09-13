Креативний директор «Кропивницького»: «Те, що фестиваль відбувся, – просто чудо»

Інфраструктура Кропивницького не готова до прийому великої кількості гостей.

Про це в інтерв’ю «Українській правді. Життя» сказав креативний директор мистецького фестивалю «Кропивницький – 2017» Сергій Проскурня.

«Звичайно, інфраструктура Авіньйона, Локарно, Канн – це інфраструктура фестивалю, і тому туристичний бізнес, і тому мільйони туристів. А в нас це перші, дуже наївні спроби. Поки Кропивницький не готовий до втілення таких фестивалів, те, що все це відбувається, це просто якесь чудо», – зазначив він.

Проскурня також додав: «Поки це аванс місту, ми добряче його струсонули, і щоб надалі такий фестиваль проходив у Кропивницькому, треба попрацювати над інфраструктурою. І тоді можна його рекламувати на всю Україну».

Нагадаємо, з 29 серпня по 3 вересня в обласному центрі пройшов мистецький фестиваль «Кропивницький – 2017».