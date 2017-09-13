У Кропивницькому відкрили надсучасний інсультний центр (ФОТО)

Сьогодні, 13 вересня, у Кропивницькому відкрили сучасне відділення гострої судинної неврологічної патології.

В урочистостях взяли участь міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій Табалов, народний депутат Костянтин Яриніч, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, депутати всіх рівнів, медична спільнота міста, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

Відкрити такий центр міський голова Андрій Райкович планував ще в своїй передвиборчій програмі «Здорове місто». У 2016 році виготовили проектно-кошторисну документацію та розпочали ремонт. На будівництво місто виділило з бюджету 3 мільйони 800 тисяч гривень.

Вітаючи присутніх, міський голова зазначив, що відкриття інсультного центру чекали не лише фахівці, а й сотні містян, що страждають на серцево-судинні хвороби: «Моя вимога до проектантів, до будівельників, до профільного управління полягала в тому, щоб в Кропивницькому з’явився не просто облаштований інсультний центр, а щоб до нього була капітально відремонтована дорога, щоб поруч був центр томографії, щоб фахівці супутніх спеціалізацій швидко, в разі потреби, могли теж надати консультацію. Ми максимально намагались виконати ці умови, і зараз відкриваємо відділення, яке справді відповідає сучасним стандартам лікування».

У відділення закупили сучасну апаратуру, ще на понад 2,5 мільйона гривень. Тож тепер відділення гострої судинної неврологічної патології укомплектоване сучасним діагностичним та реанімаційним обладнанням: тут є приліжкові кардіомонітори, електрокардіографи, холтерівські монітори з добовим записом ЕКГ, монітори артеріального тиску, комп’ютерний електроенцефалограф, апарат штучної вентиляції легенів, пульсоксиметри, переносний набір для реанімації.

Інсультний центр наразі є єдиним спеціалізованим відділенням такого профілю не лише в Кропивницькому, а й на Кіровоградщині, зазначають медики. Розрахований медичний заклад на 50 ліжок з палатою інтенсивної терапії на п’ять ліжок.

«У інсультному відділенні буде працювати висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку з питань проведення тромболізису, – розповів головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Валерій Скороход. – Зокрема кандидат на посаду завідуючого відділенням пройшов підготовку на базі кафедри неврології Вінницького медуніверситету та у Вінницькому інсультному центрі. Перших пацієнтів у відділенні приймуть вже 19 вересня».

Фото Олега Шрамка, «УЦ»