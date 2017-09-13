З Вінниці на Кіровоградщину повернули 14-річну дівчину, яка втекла через конфлікт з батьками

Поліцейські з допомогою колег з іншої області повернули додому 14-річну втікачку.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

11 вересня до Гайворонського відділу поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її неповнолітня донька 8 вересня пішла з дому і до теперішнього часу не повернулася.

Поліцейські розпочали пошуки, насамперед перевірили сторінки дівчини у соцмережах, з’ясували коло знайомих. У найкоротший термін вдалося вийти на зв’язок із втікачкою. За словами неповнолітньої, вона знаходилася у Вінниці, де проводила час із новими друзями, а з рідними спілкуватися не бажає, оскільки між ними виник конфлікт.

Під час перевірки працівники поліції встановили, що дівчина дійсно перебуває на території іншої області. Інформацію про місцезнаходження зниклої правоохоронці передали колегам з тамтешнього відділення поліції, які допомогли повернути неповнолітню додому.

З дівчиною та її батьками поліцейські проводять профілактичну роботу та сподіваються, що рідним людям вдасться знайти спільну мову.