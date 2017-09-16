Адмінсправу щодо власника «радіоактивного» екскаватора спустили на гальмах

Адміністративна комісія Бережинської сільради закрила справу щодо власника екскаватора, яким викопували радіаційні відходи в Кропивницькому, головного інженера КП «Універсал-200» Ігоря Тюріна.

Про це у Facebook повідомив начальник спецінспекції міськради Андрій Макюта, передає кореспондент «УЦ».

13 липня 2017 року «чорні археологи» добували за допомогою екскаватора метал на території Веселівського родовища у Кропивницькому, де закопані радіоактивні відходи.

Пізніше заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Олексій Гненний запевнив, що радіаційний фон у Кропивницькому та на його околицях перебуває у межах норми.

За даними керівника міської спецінспекції Андрія Максюти, розкопками займалися п’ятеро мешканців Кропивницького зі зв’язками в різних відомствах: «Батько одного з ділків-організаторів очолює обласне управління однієї з державних установ, ще один ділок працює одним з керівників комунального підприємства міської ради, ще один ділок з цього квінтету має зв’язки у правоохоронних органах».

Пізніше Максюта озвучив ім’я власника екскаватора. Ним виявився головний інженер комунального підприємства Ігор Тюрін. Машина – його власність.

Спочатку адмінкомісію скликали у Кропивницькому. На перше її засідання Тюрін прийшов з адвокатом і відмовився спілкуватися з пресою. «Я не хочу бути публічною особою», – заявив він. Координатор «розкопок» Євген Жолобов тоді засідання проігнорував.

На наступному засіданні на одного з учасників добування радіаційного металу оштрафували на 1360 гривень. Справу щодо Ігоря Тюріна передали в Бережинку, де він зареєстрований. Тим часом на Веселівському родовищі впіймали ще кількох «копачів», які прибули туди без техніки, лише з лопатами.

Бережинська сільрада, розглянувши адміністративну справу стосовно власника екскаватора, вирішила її закрити.

Андрій Максюта зазначив у Facebook: «Комісія Бережинської сільради закрила адмінпровадження по Тюріну – головному інженеру КП “Універсал-2005”, чий приватний екскаватор розрив радіацію 13 липня 2017 року по вул. Аджамській у місці захоронення радіоактивних відходів цезія-137!

Особа, яка повідомила спецінспекцію та СБУ про те, що там проводяться незаконні розкопки, ще тоді, 13 липня, зазначила, що нею на місце викликалися працівники поліції, яким по прибуттю ті особини, що рили заражений цезієм метал показали якісь папери з … Бережинки! Це є на відео в момент затримання цієї групки “чорних археологів”, ми тоді навіть ще не знали, чий це екскаватор, і чому саме вони показують якісь бережинські “документи”. А поліцейські замість того, щоб перевірити папери, та й взагалі розібратися що й до чого, просто поїхали тоді… Тепер вже зрозуміло, чому і що до чого! Власник затриманого екскаватора – мешканець Бережинки. Слідство у кримінальному провадженні, відкритому за даним фактом, “триває”».

Максюта пообіцяв не здаватися: «Йтиму до кінця. Я впертий, за мною люди і правда. Окрема подяка моїм однодумцям і ЗМІ».

Наразі Ігор Тюрін продовжує працювати на своїй посаді.