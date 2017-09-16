Регіональним розвитком Кіровоградщини займеться спеціально для цього створена агенція

Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко провів організаційну нараду щодо створення Агенції регіонального розвитку в Кіровоградській області.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Агенція створюється на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики». Вона буде неприбутковою установою, основне завдання якої полягатиме у створенні умов для інфраструктурного розвитку області. Її пріоритетами будуть також вивчення досвіду інших держав та підготовка пропозицій щодо використання позитивного досвіду в регіоні, підвищення інвестиційної привабливості, залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку тощо.

Учасники наради обговорили порядок створення Агенції та окреслили першочергові завдання.

За попередньою інформацією, Агенція розпочне роботу у 2018 році.