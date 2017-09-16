В Олександрії психічно хворий, який бігає за людьми з сокирою, отруїв колодязь

У мікрорайоні Перемога на вулиці Чорноліській (кол. Фурманова) місцевий житель отруїв воду в колодязі вчора, 15 вересня.

Про це «Моїй Олександрії» повідомила мешканка вулиці 35-річна Юлія Антоненко.

Чоловік кинув у колодязь стару фуфайку і відро з фарбою.

На місце подій викликали швидку допомогу і поліцію, обидві служби приїхали, але хуліган зник у невідомому напрямку, його не знайшли.

За словами Антоненко, неадекватного чоловіка звуть Ярославом, йому близько 40 років, він стоїть на обліку в психіатричній лікарні. Раніше божевільний отруїв інший колодязь – кинув у нього дохлу собаку. Крім цього, він неодноразово намагався влаштувати підпали, бігав за людьми з сокирою, яку носить при собі в сумці, демонструє свої статеві органи.

Жінка каже, що мешканці вулиці неодноразово зверталися за допомогою до дільничного, писали п’ять чи шість заяв у поліцію, подавали заяву в прокуратуру, але займатися чоловіком ніхто не хоче.

У швидкій допомозі й поліції підтвердили, що вранці був такий виклик.

У диспетчерській службі швидкої допомоги повідомили, що у них є направлення психіатра на госпіталізацію пацієнта, але забрати чоловіка можна тільки у двох випадках: або за його згодою, або за рішенням суду. Лікарі порадили людям писати заяву в поліцію, щоб поліція направила його в прокуратуру, а прокуратура оформила примусове лікування через суд.