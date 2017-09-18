До 100-річчя Сухомлинського на Кіровоградщині відремонтують музей його імені

У Павлиші відремонтують музей імені Сухомлинського до 100-літнього ювілею педагога.

Про це під час апаратної наради повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко у понеділок, 18 вересня, передає кореспондент «УЦ».

За словами посадовця, на ці цілі вже виділено 300 тисяч гривень, але, на його думку, цього замало.

«Потрібно вже зараз переглянути питання ремонту музею, а також доріг, розташованих у самому Павлиші та загалом по Онуфріївському району, – вважає голова ОДА. – Музей потрібно відремонтувати так, щоб один раз і на багато десятиліть».

Василь Олександрович Сухомлинський, український радянський педагог, публіцист, письменник, поет народився 8 вересня 1918 року в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області (за тогочасним адміністративно-територіальним поділом — Василівська волость Олександрійського повіту Херсонської губернії) у незаможній селянській родині.

Працював викладачем української мови та літератури в Онуфріївській школі, а з 1948-го – директором Павлиської школи. Герой соціалістичної праці та двічі нагороджений Орденом Леніна.

Помер 2 вересня 1970 року.