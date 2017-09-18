Глава УПЦ МП помолився у Кропивницькому за мир в Україні (ФОТО)

17 вересня 2017 року Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив чин освячення Свято-Вознесенського собору Свято-Єлисаветинського чоловічого монастиря та Божественну літургію в Кропивницькому.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, передає кореспондент «УЦ».

Перед Божественною літургією Предстоятель звершив чин освячення новозбудованого п’ятикупольного собору на честь Вознесіння Господнього.

Онуфрію співслужили митрополит Одеський та Ізмаїльский Агафангел, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем, митрополит Єлисаветградський і Новомиргородський Іоасаф, архієпископ Уманський і Звенигородський Пантелеімон, архієпископ Сєверодонецький і Старобільський Никодим, єпископ Фастівський Даміан, єпископ Южненський Діодор, духовенство монастиря та гості у священному сані.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.