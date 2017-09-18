На Кіровоградщині вперше відбувся «Гарбуз-фест» (ФОТО)

Гарбузовий фестиваль відбувся 17 вересня у Приютівці (Олександрійський район).

Про це пише «Голос громади».

«Таке незвичайне свято на Олександрійщині проводиться вперше, – розповіла селищний голова Приютівки Вікторія Лисенко, – проте маємо надію, що “Гарбуз-Fest” стане традиційним для нас. Сьогодні на присутніх чекає неймовірно цікава розважальна програма: конкурси, виступи творчих та хореографічних колективів Олександрійщини, цікаві змагання між громадами, показові виступи спортсменів та ще багато цікавого».

Першість у номінації «Найважчий гарбуз» отримала Костянтинівська громада. Найменший гарбуз привезли на фестиваль з Головківки, він важив лише один грам.

«Це справжній заряд позитиву та енергії, гарного настрою та неймовірних емоцій», – поділився своїми враженнями від фестивалю заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев.

«Святковий настрій, щирі посмішки, море емоцій, – так охарактеризувала свої відчуття від фестивалю помічник народного депутата Анатолія Кузьменка Олена Святець, котра також була серед запрошених гостей, – вважаю, що таке веселе свято треба обов’язково продовжувати, щоб це стало гарною традицією у майбутньому».