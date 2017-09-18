Під мерією Кропивницького з якогось дива у наметах оселилися жителі Олександрії (ФОТО)

Сьогодні, 18 вересня, біля міськради Кропивницького невідомі встановили два туристичні намети.

Двоє олександрійців, які знаходяться біля них, не змогли пояснити, навіщо вони це зробили саме тут, передає «Перша електронна».

«У Кропивницькому перераховують якісь кошти на ВІЛ-інфікованих, а про Олександрію забули», – розповів хлопець, який знаходився біля наметів.

Обоє чоловіків відмовилися назватися. Вони сказали, що прийдуть якісь дівчата і все розкажуть.

Не змогли невідомі пояснити і те, чому вони розмістились біля міськради Кропивницького, якщо проблема стосується мешканців Олександрії.

«Вирішили, як би, тут стати. Щоб підтягнулася преса, щоб підтягнулися представники тих…» – пояснив один з хлопців.

Інший сказав, що Олександрія не хоче, щоб у Кропивницькому розпоряджалися коштами. Якими, він пояснити не зміг.