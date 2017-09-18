У Кропивницькому ревнивець ледь не зарубав свого суперника сокирою (ФОТО)

35-річний житель обласного центру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті ревнощів мало не вбив свого суперника.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Інцидент стався близько опівночі. До Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що між чоловіками виникла бійка.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За кілька годин правоохоронці затримали особу, причетну до злочину, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Стосовно підозрюваного обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою», – повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.

Як з’ясувалося, місцевий житель повернувся додому і застав свою співмешканку з колишнім чоловіком. Між опонентами на ґрунті ревнощів виникла бійка, у ході якої зловмисник схопив сокиру й наніс своєму супернику тілесні ушкодження, небезпечні для життя. Жінка відразу ж звернулася до поліції і викликала швидку медичну допомогу.

Знаряддя скоєння злочину – сокиру – вилучено. Розслідування триває.