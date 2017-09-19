Бобринец – город свободных людей

Любите ли вы Бобринец так, как люблю его я? Много лет разные люди пытались понять загадку харизмы этого незаурядного города в степях Кировоградщины. Не в обиду будет сказано многим городам и районным центрам, но с Бобринцем они и рядом стоять не могут.

С этим городом связана судьба и демона революции Троцкого, и большого режиссера Тодоровского. Было время, когда нынешний областной центр, тогда Елисаветград, подчинялся Бобринцу. Да что говорить, сам Марко Кропивницкий прожил в Бобринце намного дольше, чем в городе, сегодня носящем его имя! Да и первые спектакли с участием Кропивницкого, Карпенко-Карого, Садовского, Саксаганского были поставлены здесь. В городе появилось первое в Российской империи полицейское фотоателье. В Бобринце родился Герой Украины Виктор Чмиленко, только и только в Бобринце при Януковиче под давлением местного майдана снимали высокопоставленных чиновников. А сегодня только вокруг Бобринца объединились фермеры, чтобы противостоять рейдерам, и те в район – ни ногой. А еще – население Бобринца, в отличие от большинства городов, не уменьшается. Молодежь уезжает, конечно, но приезжают из сел новые. Что ж за земля здесь такая? Откуда дух этот? В канун 250-летия со дня первого письменного упоминания о Бобринце мы отправились в славный город, чтобы выяснить это.

И это все о нем

Никто пока еще не снял фильма вроде «Увидеть Бобринец и умереть», не написал книг типа «Бобринецкие тайны» или «Бобринецкая сага», но упоминаем город в литературе часто и густо.

Вот как вспоминает о городе Лев Троцкий: «Я ездил один верхом в Бобринец и возвращался в тот же день к вечеру домой. Это составляло 50 километров. В Бобринце я показывал на улицах свои очки и не сомневался во впечатлении. В Бобринце было только мужское городское училище. Ближайшая гимназия была в Елиcаветграде, в 50 километрах. В то же время в Бобринце была женская прогимназия. Партнерами гимназисток были ученики городского училища. Но летом дело менялось. Из Елиcаветграда возвращались гимназисты и реалисты и оттесняли великолепием формы и изысканностью обращения учеников городского училища. Антагонизм был жестокий. Обиженные бобринецкие школьники группировались в небольшие ударные шайки и пускали при случае в дело не только палки и камни, но и ножи. Я безмятежно сидел на ветке шелковицы в саду у знакомой семьи и лакомился ягодами, как кто-то изрядным камнем из-за забора хватил меня по голове. Это был маленький эпизод долгой и небескровной борьбы, которая прерывалась только с отъездом привилегированного сословия из Бобринца на занятия».

А Марко Лукич Кропивницкий написал целую небольшую повесть – «Спогади про Бобринець і бобринчан». Там есть немало и иного рода моментов: «Більшість бобринецьких чиновників, котрі дослужились із канцеляристів та копіїстів до колезьких асесорів та надвірних совітників, взагалі, опріч судейських журналів, протоколів, входящих, ісходящих та розносних, ніякою іншою літературою не цікавились, а інші навіть і не чули про її існування. А окрім того, багатьом новітнім вчинкам стояла на перешкоді горілка; у декотрих чиновників ніколи не виходив із голови чад, і цілком непитущого чиновника в Бобринці не було. Під впливом Бахуса вчинялись побоїща і каліцтва; побідителі розвалювали хати і будівлі… Не раз п’яна компанія висмикувала наново засаджені дерева на бульварі і розносила по своїх домах; а вранці поліція ходила по дворах та відбирала ті дерева назад і знову водворяла їх на бульварі. Повивертать тумби (стовбчики) по всій вулиці – лічилось незаабияким завзяттєм».

Что в имени твоем?

На самом деле с названием областного центра все намного проще, чем в Бобринце. Сплошь «во имя» – то ли Елисаветы, то ли Зиновьева, Кирова, Кропивницкого. В Бобринце не так.

Есть версия, что поселение появилось вокруг зимовника казака Хомы Бобрика, откуда и имя. По другой версии, город назван по фамилии помещика Алексея Бобринского, который владел землями на территории нынешней Кировоградщины. Но нет никаких подтверждений, что у него были земли именно здесь, все документы говорят, что его владения были в другой стороне, довольно далеко, ближе к Черкасской области.

Есть сторонники того, что Бобринец назван переселенцами с Полесья, из села Старый Бобрик, ныне это Житомирская область. Кто-то считает, что город получил название от наименования протекающей речки Бобринка. Но Бобринка речка небольшая, впадает в Сугоклею, на берегах которой, собственно, и стоит город. Так что, возможно, речка получила название от населенного пункта.

Еще один вариант происхождения названия – бобры. В незапамятное время их тут было якобы немерено. Но тогда почему на гербе, который был дан городу, кстати, 150 лет назад, в 1867 году, изображен не бобр, а дрофа – птица такая? Логично было бы. В свое время наш самый известный краевед Владимир Ястребов писал: «Если вдоль дороги по полям бегают смешные толстые птицы, значит, до Бобринца недалеко». Увы и ах, сегодня на всей территории Бобринецкого района нет ни одной дрофы. Слишком завидным трофеем для охотников считалась она… Сегодня в Украине насчитывается менее 200 дроф, все они живут в заповеднике в Харьковской области. Ну и еще на гербе Бобринца…

Так или иначе, в 1767 году, 250 лет назад, казацкий полковник Андрей Кийнаш письменно доложил Кошу Запорожскому на Сечь, что недалеко от речки Сугоклея основано поселение Малый Бобринец. Вот почему и отмечается юбилей города.

Но вернемся к его названию. Тут не волнует, откуда пошло название! Живут просто люди в родном Бобринце и гордятся его именем.

Атмосфера

Не только автору этой статьи, но и многим другим Бобринец чем-то неуловимо напоминает какой-то южный приморский небольшой городок. (Хотя он южнее Кропивницкого всего на 50 км.) Та же какая-то расслабленность, неторопливость во всем. Крайне редко увидишь здесь спешащего куда-то человека. Чаще попадется местный в шортах и шлепанцах. Воздух не такой, как в городах с заводами. Много зелени, кругом торгуют овощами, фруктами…

Кстати, о торговле. Бобринец – город торговцев. Так всегда было, и 200, и 100 лет назад, но в последние десятилетия, по мнению многих, здесь только и торгуют. Производства почти нет, хотя ранее были предприятия и заводики, сбрую делали, телеги, даже обувь производили, и помните, когда-то на большинстве канализационных люков Кировограда было написано «Бобринец»? Да, их тут отливали. Ну а уж переработка сельхозпродукции была на уровне – мельницы, маслобойни. Маслобойни, «олийни», и сейчас есть, но все это на дворовом уровне.

Поэтому и торгуют. Рынок в центре все разрастается. Количество рекламных вывесок зашкаливает. И все в основном – магазины. Увы, даже на исторических рыночных зданиях, в свое время принадлежавших отцу Льва Троцкого Давиду Бронштейну, все заклеено рекламой, пристроены современные некрасивейшие пристройки – торговые площади надо расширять… Даже сохранившаяся в бурях революций и войн надпись на стене одного из зданий Бронштейна: «Аптекарскій и косметич. магазинъ» сегодня закрыта рекламой, кажется, какого-то стирального порошка, продающегося внутри по хорошей цене.

Отец Владимир, настоятель того самого Свято-Вознесенского собора, который построил архитектор Яков Паученко на деньги Анны Дмитрян, жалуется: верующих в городе большинство, но помогать храму некому. В храме с трудом перекрыли протекавшую крышу, но на дальнейший ремонт, как подсчитали специалисты из Киева, надо 8 миллионов (и это несколько лет назад). А еще, по мнению священника, в Бобринце развелось просто невиданное количество… ведьм! Счета им нет. Вероятно, торговая специфика способствует появлению большого числа бесовок – колдуний.

Но покупать есть кому. Бобринецкий район с аграрной точки зрения – один из самых успешных в области. И еще здесь очень велик процент фермеров с относительно небольшим земельным фондом – 200, 300, 400 гектаров. Вероятно, потому что Бобринецкий край – земля больших индивидуалистов (о чем ниже). Так вот, живут многие из них в самом Бобринце ну или бывают тут почти каждый день. От них в город идут немалые поступления.

Люди

О том, что в Бобринце живут самые большие индивидуалисты, в хорошем смысле этого слова, мне говорили и говорят многие. История тому виной или все же загадочный дух этой земли? С давних времен тут проходил Чумацкий шлях, один из них, - все же знают, что это не была одна-единственная накатанная дорога. На территории, где сейчас вольготно расположился Бобринец, проходил так называемый Клобуцкий шлях, хотя в исторических документах его чаще просто называют «битая дорога». Рядом было много казацких зимовников, Бобринетчина – абсолютно казацкий край, еще по реестрам 1697 года эти земли принадлежали «Вольностям Запорожским». Поэтому большинство живущих здесь – дальние потомки вольнолюбивых запорожцев. Значительную роль в превращении поселения в город внесли евреи. Очень многое основано, построено тут именно ими. Сохранилось и здание синагоги. Более того, власть, кажется, наконец озаботилась сохранением исторического памятника.

С дальнейшим развитием города здесь селились люди разных национальностей, все они перемешались между собой, но дух сохранился, они лишь привнесли в него новое понимание.

Поэтому для настоящего жителя Бобринца на самом деле нет власти над ним. Мы закон соблюдаем, но ты нас не тронь! Чуть кто попробует взнуздать бобринецкого степняка, тому несдобровать. Тому яркий пример – местная громада задолго до Революции Достоинства добилась увольнения первого зама главы райгосадминистрации, который много о себе и своей власти над народом возомнил. Смели его. Как и других, помельче. Многие помнят и «тракторные майданы» в Бобринце – против наглости налоговой службы. На майданах в Киеве и в 2004-м, и в 2013-2014 гг. бобринчан было очень много, гораздо больше, чем из других районов.

Леонид Кравченко, который четыре раза избирался городским головой Бобринца, а теперь занимается бизнесом, никогда ни на секунду не сомневался в хорошем будущем города. «Сейчас, после создания объединенной территориальной громады, когда присоединилось несколько окрестных сел, финансовое положение намного улучшилось, только успевай осваивать средства. Это главный позитив. Как человек, много лет отдавший городу, я понимаю, куда их надо направлять – в первую очередь на водоочистку и водоотведение, есть вопрос детского садика. Нынешняя власть этим занимается. Теперь не нужно стоять с протянутой рукой перед районной властью, поэтому все будет у города хорошо. Начали выделять средства на дороги. Родному городу хочу пожелать мира и стабильности!»

Глубоко уважаемый город Бобринец, от лица редакции поздравляем тебя с юбилеем! Живи и процветай!

Фото Павла Волошина, «УЦ»