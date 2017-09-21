Монополіст з вивезення сміття у Кропивницькому хотів відсудити у мерії майже млн – не вийшло

ТОВ «Екостайл» програло суд щодо стягнення компенсації витрат з міськвиконкому Кропивницького.

Рішення Господарського суду Кіровоградської області опубліковане у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент «УЦ».

ТОВ «Екостайл» хотіло відсудити у виконкому 917 418,60 гривні як компенсацію за різницю в тарифах на вивезення твердих побутових відходів. Перед початком розгляду справи за суттю ТОВ уточнило суму: 1 058 615,79 гривні.

Згодом підприємство ще раз переглянуло свої вимоги, сума позову зменшилася до 885 533,82 гривні.

Складовими тарифу ТОВ «Екостайл» на послуги з вивезення побутових відходів є такі операції поводження з побутовими відходами: зберігання , перевезення, захоронення. Водночас захоронення здійснює інша організація – ТОВ «КАТП-1128», за встановленими виконавчим комітетом тарифами.

Господарський суд під час розгляду справи не встановив законодавчо визначеного обов’язку виконавчого комітету міськради під час зміни одних тарифів одночасно вносити зміни щодо інших тарифів. Водночас виконком усе ж підняв тарифи на вивезення сміття, пішовши назустріч проханню «Екостайл».

Відтак, зазначається у рішенні, «господарський суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог ТОВ “Екостайл” про стягнення з виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 885 533,82 грн. та відсутність підстав для його задоволення».

ТОВ «Екостайл» може подати апеляцію до 23 вересня.