У Кропивницького водія «Волги», яку затиснуло між двома авто, витягали через вікно (ФОТО)

66-річного водія авто ГАЗ 3110 довелося витягати через заднє скло.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі патрульної поліції Кропивницького.

ДТП сталася близько десятої ранку на вулиці Героїв України сьогодні, 21 вересня. ГАЗ 3110, змінюючи напрям руху, «наздогнав» мікроавтобус БАЗ.

Від удару обидва авто посунулися праворуч і наїхали на припаркований «Ніссан».

У результаті «Волга» виявилася заблокована «Ніссаном» та маршруткою. Водій не міг самостійно з неї вийти, тому його довелося витягати через заднє скло.

В аварії ніхто не постраждав.