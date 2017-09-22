На Кіровоградщині відкрили всеукраїнський дитячий табір «Стежками Чорного Ворона»

Всеукраїнський дитячий табір «Стежками Чорного Ворона» урочисто відкрили в Розумівці Олександрівського району сьогодні, 22 вересня.

Чорний Ворон (Микола Скляр) – військовий діяч часів УНР, повстанський отаман (1919 – 1920), командир кавалерійського полку, другий помічник командувача Кримського корпусу Повстанської армії Нестора Махна, командир ударно-розвідувального загону Степової дивізії Костя Блакитного (серпень – жовтень 1920 року). Загинув під Розумівкою в бою з будьонівцями.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

У церемонії відкриття взяв участь голова ОДА Сергій Кузьменко.

У таборі, організаторами якого стали Міністерство молоді та спорту, управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, а також Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, візьмуть участь 80 молодих людей з усіх областей України.

Проводитимуться різноманітні заходи просвітницького характеру, заняття із медицини, самозахисту, спортивного орієнтування, виживання, майстер-класи від учасників АТО, відвідування музею «Холодного Яру», Свято-Хрестовоздвиженської церкви, перегляди фільмів «Червоний» та «Холодний Яр» тощо.

Деталі та фото – згодом на «УЦ».