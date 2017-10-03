Керівництво міської організації партії Ляшка у Кропивницькому назвали «людьми без совісті»

Член Радикальної партії Сергій Таранюк вийшов із цієї політсили.

Про це він написав у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

За словами Таранюка, «жага влади і жадібність перемогли здоровий глузд».

Він також поділився своєю думкою про керівництво партійної організації в місті: «З квітня місяця в Кропивницькій міській організації почали проходити певні метаморфози, і люди, котрих я вважав своїми товаришами та друзями, почали брудну гру по відношенню до людей, котрі стояли біля витоків міської організації. В результаті головою організації став Рафаель Санасарян, а його заступником – Марина Осіпова, це люди, котрі не мають ні честі, ні совісті, ні власної гідності».

Сергій Таранюк проілюстрував допис заявою про вихід з партії.