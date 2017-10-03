На Кіровоградщині дорожчає земля

У вересні 2017 року аграрії Кіровоградщини придбали права оренди на сім земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Відповідні торги були провели в Головному управлінні Держгеокадастру у Кіровоградській області, повідомили «УЦ» у прес-службі управління.

Земельні ділянки розташовані на територіях Новгородківського, Новоархангельського, Голованівського, Олександрійського та Гайворонського районів, загальна площа склала 154 гектари. Використовуватимуться вони для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Завдяки земельним торгам до бюджетів сільських рад Кіровоградщини щорічно надходитиме 1,2 млн грн.

Найдорожче під час торгів продали права оренди на земельні ділянки в адміністративних межах Соломіївської сільської ради Гайворонського району:

– площею майже 20,8 га, де стартова ціна піднялася до 148,96% від нормативної грошової оцінки;

– площею 17,1 га, де стартова ціна піднялася до 128,24%.

У Держгеокадастрі відзначили, що зростання вартості оренди стимулюватиме збільшення надходжень до місцевих бюджетів.