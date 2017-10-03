Свое слово сдержал

За блестящей карьерой нашего паралимпийца Евгения Зиновьева мы следим, пожалуй, с того момента, когда Женя впервые попал в состав футбольной сборной и лишь начинал путь к вершинам. Помнится, после Паралимпиады в Лондоне наш герой пообещал добыть награду высшей пробы и в Рио таки поднялся на высшую ступень паралимпийского пьедестала. А еще в его коллекции есть европейское золото, и вот недавно в Аргентине сборная Украины в пятый раз стала чемпионом мира. И хотя Евгений не смог помочь команде из-за травмы, но был в составе украинской дружины и пережил все победные эмоции.

По возвращении домой наш титулованный земляк дал свое очередное эксклюзивное интервью для «УЦ».

– Евгений, как в этот раз проходила подготовка к чемпионату мира?

– В этом году она началась в те же сроки, что и раньше, – в марте – с первенства Украины по футзалу в Днепре. После этого мы поехали на сборы в город Новомосковск, который стал нашим весенним тренировочным лагерем.

Если говорить в общем, то у нас было несколько таких сборов, и длились они фактически до начала сентября. За это время был один заграничный выезд в Голландию, где мы имели возможность улучшать свои кондиции на базе национальной сборной Нидерландов. Откровенно говоря, такого количества классных полей, кроме как в Голландии и еще в Англии, я никогда в жизни не видел. Это просто фантастика! В прекрасных условиях мы проходили заключительный этап подготовки и сыграли два товарищеских матча с паралимпийской сборной Нидерландов. И уже на чемпионате мира в Аргентине, как оказалось, этот опыт нам очень помог.

– Почему ты так и не сыграл на победном мировом первенстве?

– Еще на первых сборах я получил травму спины и был вынужден покинуть тренировочный лагерь. Пришлось пройти месячную реабилитацию в Кропивницком. Здесь я немножко занимался в тренажёрном зале и ездил на велосипеде. Особые нагрузки были противопоказаны, но вот форму поддерживать было необходимо.

Когда повреждение удалось залечить, я вернулся в расположение сборной и дальше наигрывался как основной центральный защитник.

В Аргентине организаторы предоставили нам поле для тренировок в ужасном состоянии. И мы вышли на эту неровную поверхность, на которой газона как такового не было, все в бутсах. Но уже на следующий день всем пришлось переобуться в кроссовки. Только это не очень помогло. Колени на таком покрытии, начали просто «выпадать», образно говоря. Конечно, для нас это было шоком. В такой футбольной стране, как Аргентина, на родине Месси и Марадоны, не нашлось нормального газона?! И вот на третьей тренировке у меня случился рецидив травмы спины. Кто футбольный человек, тот поймет, что такое играть на хороших, мягких полях и перейти сразу же на вот то, что нам «подсунули» аргентинские организаторы. Да и, к сожалению, не только я пострадал. Многие игроки из других сборных получили повреждения разной сложности.

– Неужели и общая организация чемпионата также «хромала»?

– Ну как сказать, игровое поле было неплохое. Но турнир проводился в провинции, и болельщиков на трибунах не было вообще. Если серьезно, то с 2011 года, когда я стал игроком национальной команды, это худшая организация турнира, тем более такого масштаба. Но были и плюсы. Порадовали условия проживания. Гостиница у нас была действительно шикарная и находилась в самом центре города на берегу искусственного озера, в котором рыбы было так много, что можно было кормить ее с руки.

– Тогда расскажи о своих общих впечатлениях от Аргентины.

– Честно говоря, ничего не понравилось в футбольном плане. Проведи это первенство в нашей области – было бы куда лучше. Но стоит отметить очень красивые природные ландшафты. Мы были в провинции Сан-Луис, куда быстро добраться можно только самолетом. Там со всех сторон горы. А если ехать автобусом , то это 900 км по серпантину.

Кстати, повезло посетить Буэнос-Айрес. На утренней прогулке по центру города смогли посмотреть знаменитую мечеть короля Фахда, увидели огромный обелиск – символ столицы Аргентины, установленный на площади Республики, где впервые был поднят национальный аргентинский флаг, а еще увидели Розовый дом (Каса-Росада), здание конгресса, кафедральный собор, кладбище Реколета. Ну и, конечно, привлекали внимание скульптуры, посвященные национальному аргентинскому танцу – танго.

Любопытно, что я нигде не нашел статуэтку Лионеля Месси. А потом узнал у местного жителя, что Месси не является идолом аргентинских поклонников футбола. Там чуть ли не на уровне Богов – Марадона и в меньшей степени Рикельме, но никак не нападающий «Барселоны».

Ну а поскольку мы были в национальной экипировке, то нас узнавали и первым, кого называли из наших соотечественников, был Андрей Шевченко.

– Ну а теперь о первых шагах к золотому триумфу нашей команды…

– Я уже как-то говорил вам в интервью, что на скамейке гораздо сложнее, чем на поле. Вот и сейчас не мог помочь ребятам на поле и иногда кричал и подсказывал больше, чем главный тренер. Старался хотя бы с лавочки поддержать ребят.

На групповом этапе мы сначала уверенно победили сборную Ирландии. Не в обиду этой команде, но это было довольно просто. Вторым соперником была австралийская сборная, с которой тоже не возникло особых проблем. В заключительном матче группы мы обыграли сборную США – 2:0. Кстати, в игре за пятое место американцы переиграли сборную Бразилии – призера Паралимпиады-2016.

– Несколько слов о плей-офф.

– В четвертьфинале мы сыграли со сборной Голландии, с которой, как я уже говорил, встречались на этапе подготовки. Так что наш тренерский состав и футболисты очень хорошо знали этого соперника, что позволило использовать наши сильные стороны и одержать уверенную победу – 5:0.

Ну а дальше было самое интересное. В полуфинале нас ждал главный соперник – сборная России. Напомню, что в Рио россиян не было из-за дисквалификации всей команды. Так вот они горели желанием доказать, что наше паралимпийское золото незаслуженное. Но мы не позволили усомниться в нашем успехе.

Перед игрой тренер нас собрал и объяснил ребятам, что и как нужно делать. Мотивировать игроков не нужно было. Все и так все понимали. И здесь речь не о футбольной стороне, скорее, политической. Мы общались с российскими ребятами, и могу сказать, что есть там очень адекватные люди, которые все понимают. Не буду называть фамилии, это не нужно. В общем, цена этой битвы была необычайно высока.

И мы здорово начали и повели – 2:0. Только вот после первого тайма авторы наших голов Олег Лень и Артем Красильников получили очень сложные травмы. Артему так ударили по ноге, что, честно говоря, я никогда ничего подобного не видел. Ужасная рваная рана. Все восемнадцать шипов бутсы соперника просто пробили ногу. Артему очень долго кровь не могли остановить. После игры парень не мог надеть даже шлепки, потому что нога не влезла, такой большой был отек. Кстати, судья в том моменте даже нарушение не зафиксировал, а россияне еще и создали опасный момент. Но в этот день феерил наш вратарь Костя Семашко, который в красивом прыжке отбил удар. Забегая вперед, скажу, что именно наш голкипер и был признан лучшим игроком и вратарем турнира.

Во втором тайме россияне заиграли еще лучше, и, буду откровенным, конкуренты выглядели сильнее. Хотя наша защитная линия считается сильнейшей на планете, но россияне смогли подобрать «ключики» к нашим воротам. Благо, это были единственные пропущенные два мяча на турнире, а забили мы 25.

В полуфинале основное время закончилось со счетом 2:2. В овертайме мы не реализовали несколько моментов. Ну а в серии пенальти статус лучшего подтвердил Костя Семашко. Наш вратарь поймал такой кураж, что соперники уже не знали, как ему забить. Но в результате – 4:2 – и мы в финале, где нас ждал еще один знакомый соперник – сборная Ирана, с которой мы играли в золотой игре в Рио.

Кстати, иранцы, учитывая турнирную сетку и для того, чтобы не выходить в полуфинале на Украину, на стадии группового этапа проиграли сборной России – 2:7, выставив резервный состав. Ну а уже в финале, как и ожидалось, иранцы пробовали использовать свою главную сильную сторону – скорость. Только наши тренеры это учли, и мы, играя компактно в обороне, не дали им забить. Хотя в первом тайме шансы у конкурентов для этого были. И снова отмечу суперигру Кости Семашко.

Уже во втором тайме забил Артем Шеремет. Было еще несколько хороших моментов, которые мы не реализовали. Но это уже не столь важно, потому что главной задачей было не пропустить. Это нашим парням удалось. В результате впервые с 2007 года национальная паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира.

– Как вас встречали в Украине?

– В Борисполе, как всегда, классно. Руководитель национального паралимпийского и дефлимпийского движения Валерий Михайлович Сушкевич всегда нам говорит, что из всех видов спорта больше всего любит футбол. И он это доказывает. В половине второго ночи по призыву Сушкевича нас встречали журналисты и поклонники команды. В общем, встреча прошла так, чтобы вызвать у нас море улыбок после трехдневного очень сложного перелета. Такие моменты очень трогательны. Мы осознали, что это не только наша победа, а триумф всей Украины.

– А здесь, в Кропивницком, как-то тебя поздравили?

– Приятно, что позвонили из областного центра «Инваспорт», поздравили также руководители моего любимого факультета физвоспитания – декан Анатолий Турчак и замдекана Ольга Шевченко.

– А руководители города и области?

– Нет. Наверное, для нашего города такая победа непрестижна. Вот в чем я уверен, что глава облгос­администрации Сергей Кузьменко обязательно при возможности поздравит меня. Он знает, любит и понимает футбол. Я очень уважаю Сергея Анатольевича, и он уже не один раз помогал мне, поэтому в его поддержке я уверен. А вот от спортивных руководителей я ничего уже не ожидаю.

Еще после Паралимпиады в Лондоне, где мы стали серебряными призерами, а я отыграл все игры, мне обещали то ли квартиру, то ли участок земли. Все знали, что на тот момент я жил с папой в однокомнатном флигеле, где туалет был посреди комнаты. Только городская власть закрывала на это глаза. Так никто и не удосужился помочь с решением этого вопроса. В итоге квартиру я приобрел за собственные деньги.

И еще, если позволите, немного крика души. Я стал футболистом и получил огромный жизненный заряд от своего первого тренера и учителя Алексея Кацмана.

Алексей Иосифович ушел из жизни 26 сентября, за два часа до финала чемпионата мира. Так что это свое золото я посвящаю ему. Так вот мне и Иосифовичу городские власти еще в 2012 году пообещали дать землю под гараж. Я не хочу называть сейчас фамилии. Эти люди, прочитав материал, поймут, что речь идет о них. После Рио мне дали премию, а в других регионах ребятам дарили машины и квартиры. Только в Кропивницком все не так.

– Но ведь нельзя заканчивать разговор на минорной ноте…

– Обидно, конечно же, что никто из наших спортивных руководителей так и не поздравил, хотя бы в социальной сети. А приятно, что поздравляли все те, с кем мне посчастливилось познакомиться, играя за местные команды. Также спасибо друзьям, которые всегда меня поддерживали. Ну и, конечно же, огромное спасибо самым близким для меня людям – моему отцу Виктору и жене Марине. Именно вы и ваша поддержка заставляют меня всегда стремиться к большему, несмотря на все проблемы, идти к своей цели.

Виталий Журак, Юрий Илючек – специально для «УЦ»