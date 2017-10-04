60 лет назад наши предки запустили первый искусственный спутник Земли. Меньше 40 лет ушло у СССР что бы создать космическую отрасль (а ведь в это время были и Гражданская и Великая Отечественная с объединенной Европой).
А мы за 26 ?
Виктор Селиверстов
Родился, учился и умер в Кировограде, окромя 5 лет в ХГУ. Как-то учительница литературы просматривала анкетные данные, из праздного любопытства, спросила: фамилия на -ов, а национальность - украинец, странно. Этот разговор забылся сразу, но вот память - интересная вещь. Как этот разговор всплыл почти через сорок лет? И перед глазами предстала четкая, незамутненная картинка. Ничто судьбой не дается навечно.