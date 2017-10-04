Історію хлопчика з Кропивницького, якого нібито побила вихователька в дитсадку, показали на «Інтері» (ВІДЕО)

Частину ефіру програми «Стосується кожного» на каналі «Інтер» 3 жовтня присвятили історії шестирічного кропивничанина, якого нібито побила вихователька в дитсадку.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

До студії прибула мама хлопчика. Також глядачам продемонстрували відеосюжети з Кропивницького.

Дискусія довкола історії – у відео.

Нагадаємо, «УЦ» 29 серпня повідомила про те, що жителька Кропивницького скаржиться на насильство стосовно її сина з боку виховательки дитсадка.

Пізніше стало відомо, що судмедексперти задокументували тілесні ушкодження малюка.

Сам хлопчик розповів, що вихователька засовувала йому в рота кепку, а потім – лопаточку з піском.