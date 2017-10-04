На Кіровоградщині направили до суду чергову справу про рейдерство

Олександрійська прокуратура завершила досудове розслідування щодо спроби незаконного захоплення сільгосппідприємства у Петрівському районі.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Кіровоградської обласної прокуратури.

Олександрійська прокуратура завершила досудове розслідування відносно 32-річного киянина, який намагався захопити приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер».

За словами керівника Олександрійської місцевої прокуратури Ігоря Білоусова, одразу після надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування.

«Під час проведення слідчих дій, вдалося унеможливити наміри зловмисника захопити підприємство та його активи», – розповів керівник прокуратури.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт направили до суду.