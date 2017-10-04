На Кіровоградщині п’яні офіцери охороняли склад з ракетами

Олександрівський районний суд Кіровоградської області засудив до гауптвахти офіцерів, які п’яними охороняли арсенал.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає «Еспресо».

За результатами судового розгляду протоколів, командиру і заступнику командира однієї з військових частин призначили покарання у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті терміном на 10 діб.

27 вересня офіцери перебували в стані алкогольного сп’яніння на робочому місці, де, крім іншого, зберігаються 4,5 тисячі тонн боєприпасів (зокрема ракети до системи «Точка-У»).

Нагадаємо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

«Точка-У» – тактичний (дивізійний) ракетний комплекс розробки Коломенського КБ машинобудування.