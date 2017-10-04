Третій полк спецпризначення відзначив день народження (ФОТО)

Військова частина А0680 урочисто відзначила 55 річницю з дня створення сьогодні, 4 жовтня, передає кореспондент «УЦ».

Під час урочистих заходів військовим вручили грамоти і подяки від Міноборони, військової частини, обласної адміністрації. Кількох вояків підвищили у званні.

Військова частина А0680 брали участь у бойових діях на території Афганістану.

З початку бойових дій на сході України понад 200 днів і ночей підрозділи третього полку захищали Донецький аеропорт. З того часу захисників аеропорту почали називати «кіборгами».

Вони першими увійшли у звільнений від бойовиків Слов’янськ.