У Кропивницькому попрощалися з Віктором Погрібним (ФОТО)

Сьогодні, 4 жовтня, на Театральній площі Кропивницького прощалися з журналістом, письменником, поетом, громадським діячем Віктором Погрібним, передає кореспондент «УЦ».

Віктор Погрібний народився 5 серпня 1935 року в селі Матусівка Великовисківського (зараз – Маловисківський) району на Кіровоградщині. Середню освіту завершував у районному та обласному центрах, вищу, журналістську, – в Київському університеті. Працював у рідному колгоспі, після навчання – у газетах Кіровограда («Кіровоградська правда», «Молодий комунар») й Києва («Молодь України», «Сільські вісті», «Літературна Україна»).

З 1969 року головував у літературному об’єднанні «Степ».

Публікуючись із 22-річного віку, першу книгу Віктор Погрібний видав майже у шістдесят. Після поетичної «Напис на шибці» (1993) видав книги поезії «Прости мій гнів» (2006); публіцистики «Жертовне вогнище» (1995) та «Серед українців» (2004); прози «Царина» (2003), «Куща» (2013), гумору й сатири «Маркове пекло» (2005). Остання видана книга – роман «Честь і гріх» (Київ, «Український пріоритет», 2016), який отримав широкі літературні відгуки в пресі.

Його творчу працю оцінили орденами й медалями, престижними преміями імені Івана Нечуя-Левицького, Євгена Маланюка, Остапа Вишні, Олеся Гончара.

Поховають видатного літератора області у селі Матусівка Маловисківського району.

Віктор Погрібний помер 1 жовтня, в останні години театрального свята «Вересневі самоцвіти».

Фото прес-служби ОДА