На Кіровоградщині син гантелею забив свого батька

На Кіровоградщині поліцейські затримали місцевого жителя, який позбавив життя свого батька.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації поліції в області.

Повідомлення про подію надійшло до Олександрійського відділу поліції 3-го жовтня від дружини померлого. Правоохоронці негайно виїхали на місце пригоди та виявили тіло потерпілого з явними ознаками насильницької смерті. На запитання, що сталося в квартирі, жінка пояснила, що її чоловік під час сімейної сварки вхопив металеву гантеллю та розбив собі голову.

Однак у поліцейських виникли сумніви щодо самогубства 68-річного громадянина, а серед підозрюваних опинився його 34-річний непрацюючий син. За попередніми даними, розправа над рідною людиною планувалася зловмисником завчасно, а після скоєного він вже почав розмірковувати над тим, де і як сховати тіло. У комп’ютері чоловіка знайшли пошуковий запит у мережі Інтернет про те, як швидко тіло розкладається у землі.

«Нині працівниками поліції особу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучили та направили для проведення експертиз. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні тяжкого злочину», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.