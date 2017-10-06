Донька рятувальника-пенсіонера з Кропивницького потребує допомоги

У пенсіонера Служби порятунку Кіровоградської області, який працював заступником начальника першого Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Кіровоградській області, підполковника служби цивільного захисту Олександра Андріяшевського тяжко хворіє донька Тетяна.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

Зараз Тетяна перебуває з ускладненням у лікарні з діагнозом «апластична анемія, тяжка рефрактерна форма». Дівчині необхідна трансплантація клітин кісткового мозку, яку можливо здійснити лише за кордоном. Операція потребує до 200 тисяч доларів США. Таких коштів родина не має.

Управління ДСНС України у Кіровоградській області звертається з проханням не залишатись осторонь людського горя та по можливості надати посильну матеріальну допомогу сім’ї нашого співробітника.

Кошти можна перераховувати за такими реквізитами:

МФО 323475 АТ «Ощадбанк», філія Кіровоградське обласне управління;

ТВБВ 10010/0148;

Отримувач: Андріяшевський Олександр Вікторович;

Рахунок: отримувача 26255000079164 UAH;

Ідентифікаційний номер отримувача 2668116290.

З батьком, Андріяшевським Олександром Вікторовичем, можна зв’язатися за тел. (050) 785-22-40.