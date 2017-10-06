У Кропивницькому просто неба спалювали хімічні та медичні відходи (ФОТО)

На вулиці Ярослава Мудрого спалювали хімічні й медичні відходи.

Про це у Facebook повідомив начальник міської спеціалізованої інспекції Андрій Максюта, передає кореспондент «УЦ».

«На вул. Ярослава Мудрого (колишня назва -Терешкової, мікрорайон Балашівка) на території вугільного складу під відкритим небом (!), просто на землі (!) спалювали такі відходи: лампи, ампули від ліків, батарейки, робочий одяг, робочі гумові рукавиці, голки від шприців та крапельниць, якісь скляні пляшечки, якісь поліетиленові мішки, – написав Максюта. – Просто навалили на купу і підпалили, обливши якоюсь рідиною. Поряд стояв робітник на ім’я В’ячеслав, що перебував явно у стані алкогольного сп’яніння, поряд – дві каністри (кожна по 25 літрів, одна вже майже порожня) якоїсь смердючої рідини. В’ячеслав сказав, що запалив це все по команді директора підприємства Х (дане підприємство має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів), він назвав його назву і прізвище директора, але то справа правоохоронних органів. Диміло і чаділо дуже сильно. Це все тягло на житловий масив».

Начальник спецінспекції викликав пожежних. Ті ліквідували вогнище.

В’ячеслава затримали правоохоронці. Перед тим йому хтось зателефонував і, за словами палія, наказав брати провину на себе.