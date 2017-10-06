У Кропивницькому школярі пройдуть маршем на підтримку військових

В обласному центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді завершилися міські збори активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Як повідомили «УЦ» в управлінні освіти міської ради, у змаганнях взяли участь 17 команд загальноосвітніх навчальних закладів міста. Учасники гри демонстрували свої вміння, таланти і навички у п’яти видах змагань: «Впоряд», «Туристсько-спортивна смуга перешкод», «Відун», «Стрільби», «Візитка рою».

Переможцями та призерами міського збору стали:

– команда НВО № 31 – І місце;

– команда НВО № 8 – ІІ місце;

– команда НВО ЗОШ-інтернату – ІІІ місце.

Переможці вибороли також право представляти Кропивницький на обласному етапі гри.

Усі команди-учасниці військово-патріотичної гри візьмуть участь у марші на підтримку військових, що перебувають у зоні АТО. Хода відбудеться 14 жовтня, у День захисника України, за ініціативи військових Кропивницького, а право очолити колонну надали командам-переможцям Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).