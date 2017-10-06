Жителя Кропивницького затримали з психотропами на півтора мільйона (ФОТО)

Служба безпеки України перекрила на Кіровоградщині контрабанду наркотичних засобів з однієї з європейських країн.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру поштою отримував наркотики з-за кордону. Потім зловмисник передавав речовини своїй спільниці, яка займалась їх фасуванням та реалізацією через мережу дилерів на території Кіровоградської області.

Співробітники СБ України затримали наркоділка під час отримання чергової посилки. При обшуках за місцем проживання його спільниці правоохоронці вилучили понад кілограм метамфітаміну та амфетаміну, психотропні речовини, вартість яких на чорному ринку становить понад півтора мільйона гривень.

Зловмисників затримали, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування стосовно встановлення інших осіб, причетних до наркобізнесу.