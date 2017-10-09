Експерти встановили, від чого ґвалтівник трирічної дівчинки помер у кропивницькому СІЗО

Причина смерті в СІЗО 37-річного жителя Новомиргородського району, підозрюваного у зґвалтуванні трирічної дитини, – серцева недостатність.

Про це «УЦ» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Перший заступник голови національної поліції України В’ячеслав Аброськін написав у Facebook, що 37-річний житель села Веселівка зґвалтував трирічну дівчинку: «1 жовтня, о 19:00, у місті Новомиргород Кіровоградської області на території домогосподарства невідомий покидьок зґвалтував трирічну доньку господарки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування). Проводяться заходи щодо встановлення і затримання особи, що скоїла цей жахливий злочин. Запам’ятайте – дитині всього три роки!»

Трохи згодом у ЗМІ з’явилося більше інформації про підозрюваного. Його звати Олександром, чоловік має проблеми з психікою. Може видавати себе за священика і носить з собою Біблію. Також ЗМІ повідомили, що злочин стався не у Новомиргороді, а в селі Веселівка.

3 жовтня ймовірного ґвалтівника затримали. Подробиць затримання правоохоронці не розкрили. Йому вручили підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Через кілька годин після прибуття до СІЗО – Кропивницької установи виконання покарань №14 – 37-річний житель Веселівки помер. Раптову смерть підозрюваного підтвердили у прокуратурі.

Як повідомив «УЦ» сьогодні, 9 жовтня, співробітник правоохоронних органів, причина смерті підозрюваного – серцева недостатність. «Експерти зробили розтин тіла, ознак насильницької смерті не виявлено. Причина – серцева недостатність», – сказав правоохоронець.

Померлому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.