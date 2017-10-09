На Кіровоградщині виявили збудників собачої гарячки і білячої чуми

Фахівці ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» виявили в області збудників лептоспірозу та туляремії.

Про це йдеться у повідомленні лабцентру, текст якого має «УЦ».

Збудники туляремії знайшли у мишах, виловлених у лісі в Знам’янці, домоволодінні в Онуфріївці, а також у лісосмузі обабіч Миколаївської траси в Бобринці.

Лептоспіроз знайшли у миші в Бобринці.

Лептоспіроз (хвороба Вейля або Вейля-Васильєва, хвороба Лансере-Матьє, хвороба Фідлера, гарячка Форт-Брегг, іктеро-геморагічна гарячка, водна гарячка, покісно-лугова гарячка, японська семиденна гарячка, собача гарячка, щуряча гарячка тощо) – гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом.

Туляремія (чума Пахвант Валлі, гарячка оленячої мухи, інфекція, спричинена Francisella tularensis, кролина гарячка, гарячка Охари, біляча чума, мала чума, мишина хвороба) – гостра зоонозна природно-осередкова інфекційна хвороба з багатьма механізмами передачі інфекції, яка перебігає з інтоксикацією, гарячкою, ураженням лімфатичних вузлів, шкіри, слизових оболонок, легенів.

Подібність певних форм туляремії до чуми, можливість використання як біологічної зброї, включення збудника хвороби до офіційного переліку біологічних агентів, чинників біозброї – все це зумовлює актуальність цієї інфекції.

У більшості випадків захворювання закінчується видужанням. Летальні випадки можливі при генералізованій, легеневій й шлунково-кишковій туляремії, частіші вони в Північній Америці. Загальна летальність не перевищує 0,5 %, але при окремих спалахах в США досягала 7-10 %.