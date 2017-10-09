На Кіровоградщині затримали ще одного ґвалтівника, який скривдив неповнолітню

На Кіровоградщині поліцейські затримали 23-річного громадянина, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередніми даними, непрацюючий чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, скривдив 13-річну дівчинку, після чого з місця пригоди втік. Розшукати молодика поліцейським вдалося за кілька годин. Йому оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомлення про подію поліцейські отримали у неділю, 8 жовтня. За свідченнями потерпілої, вона опинилася в компанії чоловіка, який згодом запропонував їй близькість. Після відмови зловмисник залякав її, вдаривши в обличчя долонею.

Повернувшись додому, неповнолітня розповіла про те, що сталося родичам, і вже з ними пішла до відділу поліції. Встановити місцезнаходження підозрюваного правоохоронцям вдалося досить швидко. А тим часом факт зґвалтування підтвердив судово-медичний експерт.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, триває.

Нагадаємо, у кропивницькому СІЗО раптово помер 37-річний житель Новомиргородського району, підозрюваний у зґвалтуванні трирічної дівчинки.