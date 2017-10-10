Лозунгами типа «Дети – наше будущее» любят украшать свои предвыборные программы кандидаты куда угодно. Только вот когда речь заходит о реальной помощи, лозунги забываются, а дети отходят на второй-третий-десятый план. Оно и понятно – на ближайших выборах они голосовать не смогут, а значит, и электоральной ценности никакой не представляют. По крайней мере, такое впечатление осталось после общения с одним замечательным молодым человеком.

Знакомьтесь – Антон Янушев (на фото справа), ученик школы новейших технологий. Летом этого года попал в летний лагерь, который организовывался фондом братьев Кличко. Случайно увидел их рекламу, заполнил анкету, ответил на телефонный звонок, поехал в Киев. Сам. Родителей поставил перед фактом.

– Антон, как ты попал в этот лагерь?

– В одной из социальных сетей увидел рекламу, написал письмо и рассказал им о своей мотивации. Принцип отбора в лагерь простой – от каждой области выбирают участников по результатам собеседования. От нашей области было 7 кандидатов, выбрали меня и еще одну девочку, которая тоже учится в нашей школе.

– Чем вы там занимались?

– Было огромное количество мастер-классов, лекций, просто разговоров с лидерами различных фирм и организаций, где рассматривались правила написания и воплощения в жизнь бизнес-проектов или идей. Нас научили многому! Ребят разбили на группы, в каждой был свой руководитель, который рассказывал и подсказывал нам. Мы получали задания и выполняли их самостоятельно. Было очень и интересно, и полезно. Практически каждый день выезжали в город на встречи с интересными людьми. Каждый рассказывал о том, как добился успеха в жизни, какие преграды преодолел.

– Что в тебе изменилось после этого лагеря?

– Да, наверное, многое… Стало интереснее жить. Я теперь знаю, что и от меня что-то зависит. А после лагеря мы все получили задание: провести похожее мероприятие у себя в городе. Вот мы с напарницей и организовали мероприятие у нас в городе. Называется оно «Локальная школа успеха в Кропивницком». Провели ее в выходные для всех желающих и абсолютно бесплатно 23–24 сентября. Помещение (тоже бесплатно!) предоставила школа программирования Ш++.

– Сколько человек приняли участие в вашем мероприятии и каков результат?

– Мы могли принять 20–25 человек. Но желающих было больше. Уже через два дня после появления объявления поступило 18 анкет. А перед самим открытием мы выбирали уже из 48 претендентов. Больше всего участников было из 2-й и 11-й школ. В этот раз не было приезжих из других городов или районов, но в будущем, возможно, и расширим свою географию.

Общались мы в этот раз на разные темы.

Например, как эффективно изучить английский язык (на реальных примерах работы над собой). Встретились с человеком, который умеет удивлять. С исследователем Антарктиды.

Обсудили проблему PR и самоPR. Кстати, она вызвала наибольший интерес среди участников, а пятеро даже заявили, что собираются получать высшее образование в этом направлении.

Рассказали о программировании – все и немного больше. Ну и в конце был крутейший квест для участников.

– По каким принципам был отбор слушателей?

– Критерий один: ответ на вопрос: «Зачем вам это нужно?». Главное – мотивация. Чем более заинтересован человек в саморазвитии, тем больше ценного он может получить. В нашей школе приняли участие различные лекторы, а мы подготовили интересную программу с привлечением необычных специалистов. Например, одним из них был сотрудником фонда Кличко, с которым мы познакомились этим летом. Он был моим ментором во время учебы в летнем лагере.

– Что такое ментор?

– Человек, который помогает. Нам конкретно помогали разбираться в заданиях, которые выполняли в лагере, подсказывали направление поиска правильных решений. Наши менторы – это молодые люди, которые к своим 20–22 годам уже чего-то достигли в своей профессии.

– Сам хотел бы стать таким ментором?

– На одну смену – да. Но не больше. Но это, конечно, позже – пока нужно закончить школу и стать результативным.

– Организация такого мероприятия требует решения многих проблем: где провести, как сделать рекламу, да и просто чай-кофе в перерыве сделать. Откуда средства? Кто помог?

– Помощь нам оказали разные организации. Школа программирования Ш++ бесплатно предоставила помещение, ребята разместили нашу рекламу на всех доступных им сайтах. Фирма «Код» согласилась бесплатно изготовить блокноты для записей с логотипами нашей школы. Очень помогло руководство регионального управления «ПриватБанка». Нам не только рассказали об основах банковской деятельности, но и о финансовой защите мы много ценных знаний получили. Кстати, после встречи в «Привате» несколько человек заинтересовались возможностью работать там.

А про остальную помощь… Конечно, мы обращались в различные местные фонды и организации, но везде либо получили в ответ молчание, либо нас кормили бесконечными «завтраками». Ну ничего – прорвались. Пришлось, конечно, свои деньги потратить, но оно того стоило. По окончании каждого учебного дня мы проводили рефлексию с участниками, во время которой обсуждали и оценивали прошедшие занятия. Так вот негативных оценок фактически не было! Были небольшие накладки, лишние паузы, но это не смертельно. Учтем в будущем.

– А что дальше? Вот прошла эта школа, и ты будешь продолжать проводить такие мероприятия?

– Поначалу я думал, что это мероприятие будет одно, а потом буду заниматься другим делом. Уже есть идеи разные, но о них пока говорить рано. Однако в ходе работы увидел, что эта ниша востребована и не используется. Значит, будем продолжать. Это будет на другом уровне – более высоком. Это, скорее всего, будет более специализированный проект, направленный на решение конкретных региональных проблем. А у меня уже есть некоторый опыт преодоления ошибок и проблем. Но то, что на этом не остановлюсь, – это точно. Главное – не стоять на месте, а двигаться вперед!

Вот честно, после разговора с молодым пареньком, который, еще учась в школе, начинает активно вмешиваться в окружающую жизнь, становится спокойнее за будущее.