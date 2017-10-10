Игорь Бабанский: след на земле

Вот уже 25 лет, как педагога, краеведа, натуралиста Игоря Тихоновича Бабанского нет на земле, которую он так любил. В нашем городе Игоря Бабанского помнят прежде всего как педагога. Но на самом деле начальник отдела облоно и заведующий кабинетом биологии института усовершенствования учителей не имел педагогического образования. Он был агрономом, по призванию натуралистом-экологом, а преподавать стал, наверное, потому, что просто любил делиться своими открытиями и находками и умел «заразить» своей любовью ко всему живому.

История фамилии

Дочь Игоря Бабанского Нина Игоревна рассказывает, что ее отец родился в Елисаветграде в 1923 году в семье отставного военного Тихона Ивановича Бабанского. В Первую мировую Тихон Иванович, выходец из крестьян, дослужился до офицерского чина, вернулся в Елисаветград, устроился служить в телеграфную контору, женился.

В музее «Евреи Елисаветграда» хранится интересный документ – письмо от 8 июня 1919 года, адресованное Тихону Бабанскому. Это поздравление с Троицей, подписанное «Евреи города». Кроме прочего, в письме говорится: «В дом Ваш вносим икону, которая носит имя Вашего отца, так как мы, евреи, в Ваших поступках встретили истинного христианина».

Нина Бабанская рассказывает, что во время григорьевских погромов в Елисаветграде ее дед прятал у себя дома четыре еврейских семьи. Он надевал военную форму, все награды, выходил встречать погромщиков на порог и сердито удивлялся: «Какие жиды? Вы вообще видите, кто перед вами?!» И что-то в тоне, в осанке елисаветградского телеграфного служащего заставляло погромщиков отступить…

По семейной легенде, именно подаренная евреями икона, а точнее ее богатый серебряный оклад, спасла семью от голодной смерти в 1933-м. Увы, от другой беды икона не спасла.

В папке с документами, которую нам показала Нина Игоревна, есть еще один документ, касающийся Тихона Ивановича, – письмо областного управления КГБ УССР от 29 ноября 1989 года: «13 сентября 1937 года органами НКВД Одесской области он был арестован, и по постановлению тройки НКВД по Николаевской области расстрелян 2 ноября 1937 года. Постановлением президиума Кировоградского областного суда от 5 октября 1967 года постановление тройки УНКВД в отношении Бабанского Тихона Ивановича отменено и уголовное дело прекращено за недоказанностью обвинения»…

Судьба его сына тоже оказалась нелегкой. В 1942 году его вывезли на принудительные работы в Германию. А когда работодатель перестал в нем нуждаться, его просто перевели в концентрационный лагерь. Там, в концлагере, появилась на свет его дочь – Нина Игоревна Бабанская. Бабанские сбежали из лагеря во время авиа­налета. Игорь Тихонович служил в Германии до 1947 года, а потом вернулся в Кировоград.

Устроился на работу садовником в «Зелентрест», заочно окончил Уманский сельскохозяйственный институт и в 1958 году получил диплом ученого агронома-плодоовощевода. Ему было 35 лет.

Из агрономов – в педагоги

– В это время в Горсаду создавалась станция юных натуралистов, папа работал там же в Горсаду, но в «Зелентресте». Он стал помогать в работе станции юннатов. Организовал на станции «зверинец», куда сносили животных, которые не могли выжить в дикой природе, – прирученных лисят, зайцев и т.п. Он обнаружил в Горсаду места с крымским микроклиматом и много лет боролся за то, чтобы этому парку присвоили статус заповедной зоны, – рассказывает Нина Игоревна.

В те времена в пединституте не было факультета биологии, учителей-биологов катастрофически не хватало. На курсы повышения квалификации химиков и биологов посылали на станцию юннатов. А потом пригласили Игоря Тихоновича преподавать в институт усовершенствования учителей.

Впрочем, педагогика была только частью его жизни. Нина Игоревна передала нам вырезки из кировоградских газет 1960-1980-х годов. Еще тогда Игорь Тихонович писал о том, что не стоит сажать в городе пуховые тополя! А если уж сажать, то в питомниках нужно выбирать только «мужские» деревца. Он писал о том, что каштаны в нашем климате обязательно будут болеть и поражаться вредителями, а в то же время при озеленении города почти не уделяют внимания сирени, которая, оказывается, задерживает пыль в восемь раз лучше, чем каштаны! Он писал о том, что у нас в области уже распахано 90% земли и уничтожение дикой степи рано или поздно обернется для нас катастрофой. Но, видимо, это традиция. 50 лет назад, как и сегодня, те, кто непосредственно занимался озеленением города, не особенно обращали внимание на какие-то там расчеты ученого-агронома…

Девять чудес Бабанского

Сегодня в это как-то даже не верится, но, по словам Нины Игоревны, до Бабанского ни Монастырище, ни Черный лес, ни урочище «Разлитый камень» никого не интересовали. Он нашел их, открыл, описал и тем самым сохранил для нас сегодняшних. Пару десятилетий назад отдел культуры и туризма ОГА совместно с детской экологической организацией «Эксампей» издал книжку «Золоті стежини Кіровоградщини». Автор книги – Нина Бабанская.

Несколько десятков лет Нина Игоревна водила (да и сейчас еще водит) детей и взрослых по удивительным местам, которые открыл ее отец. Горсад, Монастырище, Черный лес, исток реки Ингул возле села Бровковое Новомиргородского района, урочище «Разлитый камень» в Компанеевском районе, «Слоны» и Мертвовод в Бобринецком районе, Бовтышская впадина в Александровском.

Даже сегодня, когда эти места открыты и описаны, добраться до многих из них – проблема. А ведь Игорь Тихонович Бабанский не знал, куда идти и что искать. Он просто исходил пешком всю область в поисках таких вот удивительных мест. Он искал чудеса: необычные скальные выходы, самоцветы в реках, несвойственные нашему климату растения в дикой природе. Искал и находил!

А попутно собирал то, что валялось под ногами. По словам хранителя краеведческого музея Павла Рыбалко, в 1950-60-х годах Игорь Тихонович передал в музей больше трехсот монет. Большинство из них послепетровских времен. Но есть и допетровские: монеты Смутных времен, Золотой Орды и даже греческих колоний Ольвии, Боспора, Пантикапея. Последние у нас в музее есть только в единичных экземплярах, для нашей области такие находки – большая редкость. «Я хотел бы подчеркнуть, – говорит хранитель музея. – Что в то время у нас был специальный фонд для закупки предметов у коллекционеров. Мы покупали монеты по цене от 25 коп. до 25 рублей. Но Игорь Бабанский все найденные монеты передавал музею бесплатно, хотя среди них есть и очень ценные».

Нина Игоревна говорит, что найденные монеты интересовали ее отца только пока они оставались предметом исследования. Интересна была не сама монета, а где и когда ее сделали, кто на ней изображен, как она попала на территорию нашей области. Как только он находил ответы на эти вопросы, то сразу же передавал монеты в музей.

Каждый год Нина Игоревна Бабанская водит детей и взрослых по экологическим тропам, открытым ее отцом. И каждый год находится несколько школьников, которые в результате всерьез увлекаются химией, биологией, экологией, пишут научные работы, поступают в профильные вузы и т.п.

И, наверное, это ценнее, чем коллекция монет в краеведческом музее. Мы не знаем, мечтал ли Игорь Бабанский, чтобы потомки о нем помнили, или просто занимался любимым делом. Но сегодня можно с уверенностью сказать, что он оставил след на земле, которую так любил…