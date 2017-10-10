«Золотой век»: берите и наслаждайтесь

Сколько ни говори «халва»… Продолжение все знают. Позвольте оспорить это утверждение. Станет сладко и во рту, и на душе, если речь идет о халве и других сладостях торговой марки «Золотой век». Это наш родной бренд, которым мы гордимся, благодаря которому о Кропивницком знают во многих странах мира.

Вкус халвы и козинаков всем знаком с детства. Казалось бы, нет ничего проще, чем подсахарить и спрессовать семечки или орехи. Ан нет! Серьезное, высокотехнологическое производство плюс руки мастеров – вот что такое сладости «Золотой век». И эту, нашу, продукцию от других торговых марок отличает не поддающееся сомнению качество.

А началось все четверть века назад. Семья Сухих (отец, мать и сын) вручную сделали первый килограмм халвы, как говорится, на пробу. Получилось, и было вкусно. Когда были проданы первые пятьсот килограммов, казалось, что это много, что это предел возможностей, что бизнес уже состоялся. Но собственники компании «ТРИ СТАР» тогда не учли спрос на халву, которая пришлась по вкусу тысячам покупателей. Сегодня компания способна производить и продавать полторы тысячи тонн продукции в месяц. А наслаждаются нашими лакомствами жители 25-ти (!) стран мира.

Бизнес делают люди. Сегодняшние успехи ООО «ТРИ СТАР» – результат работы собственников компании, которые успешно начали, упорно работали, мудро, правильно управляли, были и остаются ответственными перед сотрудниками, в результате чего вывели компанию в лидеры.

«Социально ответственный бизнес» – это как раз о «ТРИ СТАР». Компания не только производитель «хитовых» сладостей, она еще и меценат, спонсор, благотворитель, надежный и отзывчивый друг города и горожан. В этом деликатном деле следует отметить определенную скромность бизнесменов: помогают тихо, без телекамер и фотоаппаратов, но искренне и с любовью к людям.

Любители спорта прекрасно знают баскетбольную команду высшей лиги «Золотой век». Сергей Сухой является президентом Федерации баскетбола Кировоградской области и буквально опекает этот вид спорта, поддерживая как состоявшихся спортсменов, так и начинающих. Принципы ответственности и качества проповедуются не только на производстве, но и на игровом поле. В выигрыше и покупатели, и болельщики, и баскетболисты.

Ни один детский праздник города не обходится без сладких угощений ТМ «Золотой век». Компания «ТРИ СТАР» – частый гость детских домов, интернатов, домов престарелых. Иначе не могут, в неравнодушии – стиль жизни, личные качества, необходимость помогать, заботиться, опекать.

Но вернемся к сладостям. Несмотря на многообразие торговых марок, представленных на полках супермаркетов, у халвы ТМ «Золотой век» нет конкурентов! Это мы и сами знаем, учитывая вкусовые качества нашей халвы и повышенный спрос на нее. Но Лариса Сухая раскрыла секрет неподражаемости этого лакомства: с первого произведенного килограмма халвы и до сегодняшнего дня на производстве исповедуются ответственность перед потребителем и высокие требования к качеству. За этими, казалось бы, стандартными фразами кроется нечто поразительное.

На предприятии регулярно проводится тестирование сырья и готовой продукции, подтверждающее отсутствие ГМО. Тестируют как самостоятельно, так и во внешних, независимых лабораториях, в том числе и за рубежом. Это дело чести компании – не вызывать сомнений в качестве, поэтому она добровольно сертифицирует производимую кондитерскую продукцию в системе УкрСЕПРО. «Золотой век» имеет документ, подтверждающий, что продукция отвечает законодательно установленным требованиям относительно ее качества и безопасности и внесена в реестр сертифицированной продукции на территории Украины. «Мы это делаем добровольно, чтобы быть честными по отношению к себе и в результате – по отношению к потребителю», - заметил Сергей Сухой.

А все начинается с отбора качественного сырья. У компании есть собственные поля, и она способна себя обеспечивать нужным количеством семечки. Дабы всех успокоить, отметим: принципы севооборота (чередования культур) здесь выдерживаются. Поскольку происхождение зерна контролируется, производственники уверены в его безопасности и качестве.

На производстве используется аутентичная технология производства халвы, ключевым моментом которой является ручная (!) вымеска. Да, на производстве есть халвомесы – в основном женщины, которые доводят наш любимый продукт до нужной консистенции. Можно с уверенностью говорить, что халва «Золотой век» – это «кондитерка» ручной работы. «Когда говорят, что халва – это базовый продукт и он не может быть дорогим, я отвечаю, что это ручная работа. А она везде высоко ценится», - заметил Вячеслав Кобылинский, генеральный директор компании.

«На производстве никогда не было ни одного компромисса, который ставил бы под вопрос качество финального продукта. Любая дискуссия на эту тему обрывается собственниками на начальной стадии, потому что продукт должен быть качественным, и точка», - рассказал генеральный директор.

В упаковке ли, на развес, с орехами, семечками, изюмом, кунжутом, ванилью, какао, кокосовой стружкой… Если это торговая марка «Золотой век» – берите и наслаждайтесь. И у нас есть все основания поспорить с утверждением, что халва – это восточная сладость. Подсолнечник, сахар и умельцы. Это украинский продукт, который беспрецедентно хорошо делают у нас.