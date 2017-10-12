Семенченко розповів, де розслідується справа про перевищення повноважень поліцією в Бережинці

Справу про можливе перевищення повноважень поліцією та бійцями Національної гвардії в Бережинці Кіровоградського району розслідує Херсонська прокуратура.

Про це заявив народний депутат Семен Семенченко на прес-конференції у прес-клубі в Кропивницькому сьогодні, 12 жовтня, передає кореспондент «УЦ».

«Справу про перевищення повноважень працівниками поліції та бійцями Національної гвардії розслідує Херсонська прокуратура, – сказав нардеп. – На жаль, вони всі були з закритими обличчями та прихованим номерами на касках».

Він також додав, що слідство триває.

Нагадаємо, довкола ТОВ «Нива-2010» виник конфлікт: його керівник Микола Трибіненко заявив у травні, що фірма з Дніпра намагається здійснити рейдерське захоплення підприємства.

27 червня демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010» у Бережинку. Їх затримали поліція і Нацгвардія.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що правоохоронці діяли незаконно та перевищили свої повноваження.