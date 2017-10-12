Соболєв заявив у Кропивницькому, що Саакашвілі хочуть убити

На лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі готують замах.

Про це заявив народний депутат від «Самопомічі» Єгор Соболєв на прес-конференції у прес-клубі в Кропивницькому сьогодні, 12 жовтня, передає кореспондент «УЦ».

У Соболєва запитали про його ставлення до позбавлення Саакашвілі українського громадянства. На думку нардепа, це зробили спеціально, оскільки екс-президент Грузії «заважав корупціонерам».

«Я взагалі читав, що 17 жовтня Саакашвілі хочуть убити, це один російський журналіст, який живе в Україні, пише», – додав Єгор Соболєв.

Він не назвав прізвище журналіста, на якого послався.

Інформацію про можливий замах на Міхеіла Саакашвілі оприлюднив також у Facebook заступник генерального директора кримськотатарського каналу ATR Айдер Муждабаєв.

«Михайлу Саакашвілі загрожує вбивство, можливо, 17 жовтня, – написав він. – За ним стежать агенти російського ГРУ». Муждабаєв також не назвав джерело інформації: «Про джерело не питайте ні в особистих повідомленнях, ніяк. Але воно в мене викликає довіру. Я журналіст і етику знаю».

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, Міхеіл Саакашвілі відвідав Кропивницький.

Міхеіл Саакашвілі – президент Грузії з 25 січня 2004-го по 25 листопада 2007 року і з 20 січня 2008-го по 17 листопада 2013-го, голова партії «Єдиний Національний Рух», один з лідерів «Революції троянд», в результаті якої відсторонили від влади Едуарда Шеварднадзе.

26 травня 2015 року став громадянином України. З 30 травня 2015 року до 9 листопада 2016-го був головою Одеської ОДА. 26 липня 2017-го його позбавили громадянства України – нібито через недостовірні дані, наведені при отриманні жовто-блакитного паспорта. Саакашвілі вважає, що це зробили незаконно.

10 вересня Саакашвілі прибув до України з Польщі, фактично прорвавшись з кількома народними депутатами через державний кордон у пункті пропуску «Шегині».

Нацполіція відкрила провадження щодо прориву держкордону Саакашвілі та депутатами за двома статтями – про незаконний перетин державного кордону України й опір правоохоронцям.