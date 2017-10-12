Студенти кропивницьких вузів тепер можуть платити за навчання частинами

Три кропивницькі вузи – Центральноукраїнський національний технічний університет, Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка та ВСП НАУ «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» – приєднались до сервісу «Миттєва розстрочка» ПриватБанку.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі фінустанови.

Програма ПриватБанку «Миттєва розстрочка» дозволяє батькам майбутніх фахівців оплачувати навчання частинами з можливістю вибору їх кількості, на які буде розбита загальна сума за навчання, та з мінімальною відсотковою ставкою – 2,9% щомісяця.

Оформити послугу можна у будь-якому відділенні ПриватБанку через термінал самообслуговування. Договором при цьому стає чек, який отримали у терміналі.